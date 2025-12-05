Derbi depremi! Fenerbahçe Beşiktaş maçında 6 oyuncu eksik

Derbi depremi! Fenerbahçe Beşiktaş maçında 6 oyuncu eksik
Yayınlanma:
Ziraat Türkiye Kupası grup kura çekiminde Fenerbahçe ve Beşiktaş eşleşti. Kupanın ilk hafta maçında karşılaşacak olan iki takımın da toplam 6 eksiği bulunuyor.

Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ AYNI GRUBA DÜŞTÜ

Fenerbahçe ve Beşiktaş, yapılan kura çekimi sonrası C Grubu'na düştü.

İki takım, C Grubu ilk hafta maçında karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'de 23-25 Aralık'ta oynanacak zorlu derbi öncesinde iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Sarı-lacivertliler'de Faslı Youssef En-Nesyri ve Malili Dorgeles Nene Afrika Kupası nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

Geçen sezon Galatasaray ile oynanan Türkiye Kupası maçında kırmızı kart göre Fred 3 maç ceza almıştı.

Brezilyalı yıldız da bu sebepten dolayı oynayamayacak.

Mert Hakan Yandaş'ın da geçen sezon oynanan Galatasaray derbisinden cezası bulunuyor.

Mert Hakan, bahis soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı. Kırmızı kart ya da bahis soruşturmasından alacağı ceza ile birlikte derbiyi kaçıracak.

2024/11/08/hbbjk.jpg

BEŞİKTAŞ'TA DA 2 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta ise Fenerbahçe derbisi öncesi iki eksik bulunuyor.

Afrika Kupası'na gidecek olan Nijeryalı Wilfried Ndidi ve Malili El Bilal Toure, derbide boy gösteremeyecek.

