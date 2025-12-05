UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: 2 maç ceza aldı
Yayınlanma:
Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran, UEFA tarafından 2 maç ceza aldı.
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenebrahçe - Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu.
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
JHON DURAN'A 2 MAÇ CEZA
UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.
Jhon Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe ile 12 maça çıkan Jhon Duran, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.
AVRUPA LİGİ DURUMU
Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde 5 maça çıktı ve bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.
Grupta 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada yer alıyor.
Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde 11 Aralık Perşembe günü Brann deplasmanına çıkacak.