UEFA'dan Fenerbahçe'ye kötü haber: 2 maç ceza aldı

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenebrahçe - Ferencvaros maçında kırmızı kart gören Jhon Duran'ın cezası belli oldu.

JHON DURAN'A 2 MAÇ CEZA

UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Jhon Duran'a 2 maç ceza verdi.

Jhon Duran, Avrupa Ligi'nde oynanacak Brann ve Aston Villa maçlarında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe ile 12 maça çıkan Jhon Duran, 3 gol atarken 2 de asist yaptı.

AVRUPA LİGİ DURUMU

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde 5 maça çıktı ve bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Grupta 8 puan toplayan Fenerbahçe, 20. sırada yer alıyor.

Temsilcimiz, Avrupa Ligi'nde 11 Aralık Perşembe günü Brann deplasmanına çıkacak.