Fenerbahçe'de karar açıklandı: Kadro dışı kararında beklenen olmadı

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu. Affedilecekleri iddia edilen İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun için karar çıktı.

Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK’ye konuk olacak. 27 Ekim Pazartesi günü Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

MERT HAKAN YANDAŞ VE BERTUĞ ELMAZ YOK

Karşılaşma öncesi hazırlıklarına son veren Fenerbahçe’de kamp kadrosu açıklandı. Teknik direktör Tedesco’nun kararıyla Mert Hakan Yandaş ve Bertuğ Elmaz kadroya alınmadı.

KADRO DIŞI KARARLARI DEVAM ETTİ

Sarı-lacivertlilerde ayrıca İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un da kadro dışı kararları devam etti.

AFFEDİLECEKLERİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un Gaziantep FK maçı ila beraber affedileceği iddia edilmişti. Açıklanan bu kadro ile beraber iddiaların doğru olmadığı görüldü.

KAMP KADROSU

Açıklanan kamp kadrosu şu şekilde:

"Ederson Moraes, İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Rodrigo Becao, Archie Brown, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Edson Alvarez, Fred Rodrigues, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Dorgeles Nene, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca, Youssef En-Nesyri, Jhon Duran."

