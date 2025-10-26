Galatasaray'a evinde büyük şok

Süper Lig'de Göztepe'yi konuk eden Galatasaray henüz 6. dakikada kalesinde golü gördü. Ancak sarı-kırmızılılar, 19. dakikada Victor Osimhen ile cevap verdi.

Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede ilk yarının henüz başındayken gol perdesi açıldı.

Galatasaray'ın rakibi Ajax kazandı: Weghorst gol attıGalatasaray'ın rakibi Ajax kazandı: Weghorst gol attı

GÖZTEPE 6. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 6. dakikasında orta sahada kazanılan topta atağa kalkan Göztepe'de Janderson'un topu direkten döndü. Dönen topta vuruşunu yapan Efkan Bekiroğlu fileleri havalandırdı.

GALATASARAY BERABERLİĞİ BULDU

Ancak sarı-kırmızılılar, 19. dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği golle beraberliği bulmayı başardı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Rhaldney, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.

GALATASARAY'DA EKSİKLİLER CAN SIKTI

Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Lucas Torreira ise babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine döndü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

