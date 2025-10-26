Galatasaray'a evinde büyük şok
Süper Lig'in 10. haftasında lider Galatasaray sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşıyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede ilk yarının henüz başındayken gol perdesi açıldı.
GÖZTEPE 6. DAKİKADA PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın 6. dakikasında orta sahada kazanılan topta atağa kalkan Göztepe'de Janderson'un topu direkten döndü. Dönen topta vuruşunu yapan Efkan Bekiroğlu fileleri havalandırdı.
GALATASARAY BERABERLİĞİ BULDU
Ancak sarı-kırmızılılar, 19. dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği golle beraberliği bulmayı başardı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
Göztepe: Lis, Furkan Bayır, Bokele, Heliton, Arda Okan, Rhaldney, Cherni, Efkan, Janderson, Juan.
GALATASARAY'DA EKSİKLİLER CAN SIKTI
Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo ve İlkay Gündoğan sakatlığı nedeniyle forma giyemezken Lucas Torreira ise babasının rahatsızlığı nedeniyle ülkesine döndü.