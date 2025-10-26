Galatasaray'ın rakibi Ajax kazandı: Weghorst gol attı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, lig maçında Twente'yi mağlup etti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda liginde (Eredivisie) 10. hafta maçında Twente'yi deplasmanda 3-2 yendi.

Twende maçın 4. dakikasında Kristian Nökkvi Hlynsson'un golüyle öne geçti.

Ajax'ın eski Beşiktaşlı futbolcusu Wout Weghorst. 49. dakikada beraberliği saağlarken, 51'de Oscar Gloukh ve 56'da Mika Godts'un attığı gollerle durum 3-1 öne geçti.

Twente, 64. dakikada penaltıdan Ricky van Wolfswinkel'in golüyle umutlandı ama Ajax sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

5 KASIM'DA GALATASARAY'LA OYNAYACAK

Ajax, Hollanda liginde 2 hafta sonra kazanıp, puanını 19 yaparken, Twente ise 14 puanda kaldı.

Hollanda Büyükelçisi'nden Ajax Galatasaray maçı öncesi olay açıklamaHollanda Büyükelçisi'nden Ajax Galatasaray maçı öncesi olay açıklama

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Ajax'a konuk olacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

