Galatasaray'ın rakibi Ajax kazandı: Weghorst gol attı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, lig maçında Twente'yi mağlup etti.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Ajax, Hollanda liginde (Eredivisie) 10. hafta maçında Twente'yi deplasmanda 3-2 yendi.
Twende maçın 4. dakikasında Kristian Nökkvi Hlynsson'un golüyle öne geçti.
Ajax'ın eski Beşiktaşlı futbolcusu Wout Weghorst. 49. dakikada beraberliği saağlarken, 51'de Oscar Gloukh ve 56'da Mika Godts'un attığı gollerle durum 3-1 öne geçti.
Twente, 64. dakikada penaltıdan Ricky van Wolfswinkel'in golüyle umutlandı ama Ajax sahadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.
5 KASIM'DA GALATASARAY'LA OYNAYACAK
Ajax, Hollanda liginde 2 hafta sonra kazanıp, puanını 19 yaparken, Twente ise 14 puanda kaldı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Ajax'a konuk olacak.