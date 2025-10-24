Hollanda Büyükelçisi'nden Ajax Galatasaray maçı öncesi olay açıklama

Hollanda Büyükelçisi'nden Ajax Galatasaray maçı öncesi olay açıklama
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax ile Galatasaray karşılaşacak. Mücadeleye dair Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands değerlendirmelerde bulundu.

Aquachallange yüzme yarışları öncesi Hollanda’nın İstanbul’daki başkonlosluğunda bir tanıtım etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak olan Ajax – Galatasaray maçı için de konuştu.

“AJAX BEKLENTİLERİN UZAĞINDA”

Cumhuriyet'ten Ersin Öztekin'e konuşan Büyükelçi Wijnands, "Feyenoord bu sezon Hollanda Ligi’nde zirvede. Ajax ise beklentilerin uzağında. Formda değil. Galatasaray ise oldukça güçlü bir döneminde. İyi bir takım. Türkiye Ligi’nde de oldukça başarılı" sözlerini sarf etti.

AJAX – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

5 Kasım Çarşamba günü Amsterdam Arena’da oynanacak olan Ajax – Galatasaray mücadelesi TSİ 23.00’te başlayacak.

SON SIRADALAR

İlk 3 maçta 6 puan toplamayı başaran temsilcimiz, 14. sırada yer alıyor. 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılan Ajax ise son sırada bulunuyor.

