Ahmet Çakar Galatasaray Göztepe maçının sonucunu duyurdu
Yayınlanma:
Galatasaray - Göztepe maçı öncesi konuşan Ahmet Çakar, mücadelenin sonucuna dair tahminde bulundu.
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 26 Ekim Pazar günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.
OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
“GÖZTEPE YENİLMEZ”
Karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan yorumcu Ahmet Çakar, sonuca dair tahminde bulundu. Derin Futbol programında konuşan Ahmet Çakar, Göztepe’nin kaybetmeyeceğini dile getirdi.
PUAN DURUMU
Geride kalan 9 haftada 25 puan toplamayı başaran Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürüyor. 16 puandaki Göztepe ise 5. sırada yer alıyor.
Galatasaray'ın Bodo Glimt galibiyeti şaşırttı
İLK YENİLGİSİNİ ALANYASPOR KARŞISINDA ALDI
Göztepe, bu sezon Süper Lig’deki ilk yenilgisini geçtiğimiz hafta Alanyaspor deplasmanında aldı.