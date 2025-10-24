Galatasaray'ın Bodo Glimt galibiyeti şaşırttı

Eintracht Frankfurt hezimetiyle Şampiyonlar Ligi'ne başlayan Galatasaray'ın Bodo Glimt galibiyeti sonrası futbol yorumcusu Cem Dizdar'dan şaşırtan bir itiraf geldi.

HT Spor TV yorumcusu Cem Dizdar, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde sahasında Bodo/Glimt’i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendirdi.

Dizdar, Sarı - Kırmızılıların önemli bir galibiyet aldığını vurgularken, takımın oyun temposu ve stratejik yaklaşımına dikkat çekti.

Galatasaray’ın maç boyunca yüksek tempo yerine kontrollü bir oyun tercih ettiğini belirten Dizdar şu tespitte bulundu:

Galatasaray 90 dakika boyunca çok fazla koşmadı.

Gücünü ve enerjisini dinlene dinlene kullandı.

Osimhen çıktıktan sonra rölanti şekilde müsabakayı bitirmeye gittiler.

İLK 8 İDDİASI

Cem Dizdar: Bodo/Glimt maçına 3 puan yazamazdım

Galatasaray’ın Avrupa’da üst turlara çıkma potansiyelini değerlendiren Dizdar, rakiplerin küçümsenmemesi gerektiğini vurguladı:

Ajax ve Monaco yenilmeyecek takımlar değiller ama rakibin kötü diye kafadan 3 puan yazamazsın.

Onlar da çıkış yakalamak isteyecekler.

Ben mesela Liverpool maçına 1 puan yazardım ama Bodo/Glimt karşısında kesin 3 puan yazamazdım.

"İLKAY BİLE YOKTU"

Galatasaray’ın önemli oyuncusu İlkay Gündoğan’ın yokluğuna da değinen Dizdar, teknik direktör Okan Buruk’un planını değiştirmek zorunda kaldığını belirtti ve "Üstelik İlkay Gündoğan’dan yoksun kazandılar. Bu da önemli. Çünkü Okan Buruk planını değiştirmek zorunda kaldı" tespitinde bulundu.