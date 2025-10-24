Dursun Özbek Osimhen'in kontratını açıkladı

Galatasaray Kulübü Puma ile yaptığı sponsorluk anlaşmasını KAP'a bildirdi. Buna göre sarı kırmızılı kulüp dev gelirin sahibi olacak.

Yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimiz ile Puma Spor Giyim Sanayi ve Tic. A.Ş. (Puma) arasında imzalanan ve 20.11.2023 tarihinde KAP'ta ilan edilen sponsorluk sözleşmesinin tadil edilmesi için ek protokol imzalanmıştır. Ek protokol uyarınca, sözleşmenin süresi 2035-2036 (5+5) futbol sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Bu kapsamda, ana sözleşme uyarınca, Şirketimize ödenecek toplam net 25.000.000 EURO tutarlı sabit ödeme, 10 (on) futbol sezonu için 83.000.000 EURO olarak revize edilmiştir. Bununla birlikte, şarta bağlı başarı koşullarının gerçekleşmesi durumunda 14.500.000 EURO'ya kadar başarı bonusu elde edilebilecektir."

DURSUN ÖZBEK'TEN AÇIKLAMA

Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray'da Osimhen isyanı: Taraftar harekete geçti

"Galatasaray Spor Kulübü olarak güçlü bir ortaklığı ve değerli bir dostluğu ve sürdürebilir ortaklığı pekiştiriyoruz. Galatasaray geleceğe emin adımlarla yürürken, yanında bir dünya markası olduğunu gösteren önemli bir anlaşmadır. Galatasaray uluslararası alanda Türkiye'nin en güçlü temsilcisidir. Bu iş birliği ile birlikte Galatasaray'ın çok daha güçlü şekilde temsil edileceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese, Puma Orta Doğu Genel Müdürü Taner Seyis ve PUMA Türkiye Takım Sporları Direktörü Taylan Akgöz'e teşekkür ediyorum. Galatasaray olarak amacımız adımızı her yerde en yukarıya yazdırmaktır. Birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağımıza inanıyoruz."

OSIMHEN'İN KONTRATINI AÇIKLADI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, kulübün yıldız golcüsü Victor Osimhen’in sözleşme detayları ve piyasa değeri hakkında kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtladı.

Özbek, Osimhen’in sözleşmesinde serbest kalma maddesi bulunmadığını ve oyuncunun Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edeceğini vurguladı.

Dursun Özbek, Osimhen’in Galatasaray’a transferi sırasında sözleşmeye herhangi bir çıkış maddesi konulmadığını belirtti:

Osimhen’in sözleşmesinde çıkış maddesi yok.

Son derece başarılı ve Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek futbolcu.

Transferin gerçekleştiği dönemde 75 milyon Euro’luk bonservis bedelinin yüksek bulunduğunu hatırlatan Özbek, bugün gelinen noktada bu rakamın düşük kaldığı görüşünün hakim olduğunu ifade etti ve "Belki transfer ettiğimiz gün miktarın yüksek olduğu konuşuldu ama bugün futbol kamuoyunda verilen bonservis bedelinin düşük kaldığı ve oyuncunun değerinin çok daha yüksek olduğu görüşü hakim" şeklinde konuştu.

"ŞEFFAFIZ"

Galatasaray’ın transfer politikası hakkında da konuşan Özbek, kulübün ekonomik sorumluluk ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğini belirterek "Bizim yaptığımız her sözleşme son derece şeffaf ve TFF’nin ve UEFA’nın regülasyonuna uygun sözleşmelerdir" dedi.