Atilla Türker küme düşürülecek takımları açıkladı
Bahis soruşturmasındaki gözaltı kararlarına dair Halk TV canlı yayınında konuşan Atilla Türker, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor'a verilmesi beklenen cezayı açıkladı.

İstabul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis soruşturması kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan operasyon sonucunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

OLAYLI MAÇA DAİR 5 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bahis operasyonunu başlatan olay olarak belirtilen Ankaraspor – Nazilli Belediyespor maçı için 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada gözaltı kararı verilen kişilerin Ankaraspor Kulüp sahibi Ahmet Oktan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ve 2 antrenörünün olduğu kaydedildi.

Yürütülen soruşturmaya dair Halk TV canlı yayınında konuşan Gazeteci Atilla Türker, verilecek cezalara dair değerlendirmelerde bulundu.

kfnassdc.jpg

“KÜME DÜŞÜRÜLECEKLER”

Mevzuatları hatırlatan Atilla Türker, Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor’un küme “düşürülmesi gerektiğini ve çok büyük ihtimalle de düşürüleceğini belirtti.

"ZONGULDAK KÖMÜRSPOR ÜST LİGE ÇIKARILMALI”

Türker ayrıca bu maç nedeniyle küme düşen Zonguldak Kömürspor’un ise tazminat verilmesi veya bir üst lige çıkarılması gerektiğini aktardı.

Mert Hakan Yandaş'ın bahis savunması ortaya çıktıMert Hakan Yandaş'ın bahis savunması ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Beraberliğin her iki takıma da yarayacağı Ankaraspor – Nazilli Belediyespor maçında taraflar şut dahi çekmemişti.

