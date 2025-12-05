Beşiktaş duyurdu: Feyyaz Uçar'ın acı günü

Beşiktaş duyurdu: Feyyaz Uçar'ın acı günü
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş, efsane futbolcusu Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay hayatını kaybetti.

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI

Siyah-beyazlılar, Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı paylaştı.

Kulübün paylaşımı şu şekilde:

Efsane futbolcumuz Feyyaz Uçar'ın torununun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Hayatını kaybeden Can Arbay'a Allah'tan rahmet, Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

''ÇOK ZOR BİR KAYIP''

Feyyaz Uçar ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

''Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Ailemiz için çok zor bir kayıp.

Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.''

Can Arbay için 6 Aralık Cumartesi (yarın) saat 12.30'da İzmir'de bulunan Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Çeşme'de Çakabey Mezarlığı'na defnedilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

