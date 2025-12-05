Beşiktaş duyurdu: Feyyaz Uçar'ın acı günü

Beşiktaş'ın efsane ismi Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlılar, Feyyaz Uçar'a başsağlığı mesajı paylaştı.

Kulübün paylaşımı şu şekilde:

Feyyaz Uçar ise sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

''Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum. Ailemiz için çok zor bir kayıp.

Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz. Başımız sağ olsun.''