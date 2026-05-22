Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istedi: TFF'nin kararı transferi zora soktu

Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istedi: TFF'nin kararı transferi zora soktu

Galatasaray yönetimi, Real Madrid'den ayrılması beklenen Camavinga için görüşmelere başladı. Ancak TFF'nin yabancı kuralını 10+4 olarak açıklaması transferi zora soktu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istedi: TFF'nin kararı transferi zora soktu

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, flaş bir isme yöneldi.

GALATASARAY CAMAVINGA İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Real Madrid’den ayrılması beklenen Camavinga’yı gündemine aldı. Transfer için ilk temaslar başlarken, oyuncuyu öneren menajer İstanbul’a davet edildi.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istedi: TFF'nin kararı transferi zora soktu - Resim : 2

YABANCI KURALI TRANSFERİ ZORA SOKTU

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yabancı kuralını 10+4 olarak açıklaması nedeniyle sarı-kırmızılılar, transferi hemen noktalamayacak. Transfer için Mauro Icardi’yle yapılan görüşmeler beklenecek.

Yağız Sabuncuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Camavinga’da durum şu; yabancı kuralı değişmeseydi Camavinga’ya kesin teklif yapacaklardı. Şu an Camavinga’nın kaderi Icardi’ye bağlı. Icardi’den yer açılırsa Camavinga için görüşecekler.

Camavinga'yı Galatasaray'a sunan menajer, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Galatasaray Real Madrid
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro