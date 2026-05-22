Galatasaray Real Madrid'in yıldızını istedi: TFF'nin kararı transferi zora soktu

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde iddialı olacak bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılar, flaş bir isme yöneldi.

GALATASARAY CAMAVINGA İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Galatasaray yönetimi, Real Madrid’den ayrılması beklenen Camavinga’yı gündemine aldı. Transfer için ilk temaslar başlarken, oyuncuyu öneren menajer İstanbul’a davet edildi.

YABANCI KURALI TRANSFERİ ZORA SOKTU

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yabancı kuralını 10+4 olarak açıklaması nedeniyle sarı-kırmızılılar, transferi hemen noktalamayacak. Transfer için Mauro Icardi’yle yapılan görüşmeler beklenecek.

Yağız Sabuncuoğlu’nun açıklaması şu şekilde:

Camavinga’da durum şu; yabancı kuralı değişmeseydi Camavinga’ya kesin teklif yapacaklardı. Şu an Camavinga’nın kaderi Icardi’ye bağlı. Icardi’den yer açılırsa Camavinga için görüşecekler.

Camavinga'yı Galatasaray'a sunan menajer, önümüzdeki hafta İstanbul'da olacak. Görüşmeler sürüyor.