Galatasaray rakibine 17 gol attı

Kadınlar Süper Ligi 6. haftasında Galatasaray Gain, sahasında Gaziantep temsilcisi ALG Spor’u adeta gole boğarak 17-0 gibi tarihi bir skorla mağlup etti.

Bu sonuç, hem Galatasaray’ın yükselen formunu pekiştirdi hem de ALG Spor’un son haftalardaki çöküşünü gözler önüne serdi.

ÜST ÜSTE 5 MAÇ KAZANDILAR

Galatasaray Gain, bu galibiyetle birlikte ligdeki üst üste kazanma serisini 5 maça çıkardı. Milli ara öncesi moral depolayan sarı-kırmızılılar, hücumda gösterdiği etkileyici performansla rakiplerine gözdağı verdi.

Sarı Kırmızılı takımın hücum hattı, maç boyunca etkili pres ve hızlı geçişlerle ALG savunmasını adeta çaresiz bıraktı.

ALG'DE ALARM ZİLLERİ

Gaziantep ekibi ALG Spor, son üç haftada aldığı sonuçlarla ligin en çok gol yiyen takımlarından biri haline geldi. Üç büyük rakibe karşı oynadığı maçlarda toplam 47 gol yiyen ekip, savunma zaafları ve oyun disiplini eksikliğiyle eleştirilerin odağında.

Galatasaray 15 puanla lider durumda

ALG SON 3 MAÇTA DAĞILDI! 47 GOL YEDİ

Gaziantep temsilcisi art arda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekiyor:

Fenerbahçe: 15-0

Beşiktaş: 15-0

Galatasaray Gain: 17-0

Bu sonuçlarla birlikte ALG Spor, ligin alt sıralarına demir attı. Gaziantep temsilcisinin 5 maçta sadece 3 puanı bulunuyor.