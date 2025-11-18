Galatasaray maçı öncesi kriz çıktı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği’nde bir süredir devam eden ödeme krizi devam ediyor.

Başkent ekibi ve kulüp personeline uzun süredir beklenen ödemeler yapılırken sular hala durulmadı.

Hafta sonunda Galatasaray ile karşılaşacak Kırmızı - Siyahlılarda futbolculara bir bölüm ücret yatırılırken, personelin maaşları da yaklaşık iki haftalık gecikmenin ardından hesaplara geçti.

HUZURSUZLUK BAŞLADI

Antalya kampında alacaklarının yatmasını bekleyen futbolcular, gecikme nedeniyle huzursuzluk yaşamıştı.

Bugün yapılan ödemelerle teknik ekip ve oyunculara bir kısım ücretler yatırıldı.

Ödemeler içinde Başakşehir FK galibiyet primi de yer aldı.

ONYEKURU VE NIANG'IN DURUMU

Geçtiğimiz hafta ödeme yapılmadığı için Henry Onyekuru ve M’Baye Niang cuma akşam idmanına çıkmamıştı.

Yönetim ve teknik heyet, futbolcularla toplantı yaparak ödemelerin yapılacağı sözünü verdi.

İki oyuncu cumartesi günü takıma dönerek antrenmana katıldı ve pazar günü Antalyaspor hazırlık maçında forma giydi.

MAAŞLAR KISMEN ÖDENDİ

Kulüp personelinin maaşları da yaklaşık iki haftalık gecikmenin ardından bugün hesaplara geçti.

Böylece kulüpteki ödeme krizinin bir kısmı aşılmış oldu. Ancak Galatasaray maçı öncesi Bankent ekibinde sular durulmadı.

Gençlerbirliği’nde yaşanan mali sıkıntıların hafta sonunda oynanacak Galatasaray maçı öncesi çözüme kavuşturma çabası taraftarı sevindirdi.