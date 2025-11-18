Ertem Şener 'Bir bomba vereyim' diyerek Galatasaray’ın ciddi olarak görüştüğü yıldızı açıkladı

Futbol yorumcusu Ertem Şener, Galatasaray'ın gündemine dair konuştu.

Ademola Lookman'ın adı Galatasaray ile anılıyor

''LOOKMAN GALATASARAY'A YAKIN''

Lookman hakkında konuşan Şener, "Lookman'ı artık Galatasaray'a çok yakınmış gibi görüyorum. Çünkü Lookman şu anda sıkıntı döneminde. Icardi ve Osimhen'in geliş dönemini hatırlayın. Lookman tam Galatasaray'ın şartlarına uydu.

Takımla arası bozuk, taraftarlar arası açıldı, kulübüyle arası bozuldu ve Osimhen faktörü. Osimhen, ona neler anlatıyordur! Osimhen, Lookman'ın kulağına kar suyu değil, okyanus suyu kaçırmıştır. Osimhen, Lookman'ı Galatasaray'la zehirlemiştir, şu anda o zehiri aldı." dedi.

Ertem Şener Rafael Leao transferinin olmayacağını duyurdu

''LEAO'NUN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM''

Rafael Leao transferinin inandırıcı gelmediğini aktaran Ertem Şener, "Leao konusu bana çok fazla inandırıcı gelmiyor. Leao'nun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Mohamed Salah'ın Liverpool ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor

''BİR BOMBA VEREYİM'' DİYEREK AÇIKLADI

Mohamed Salah-Galatasaray bombasını patlatan Ertem Şener, "Bir bomba vereyim. Aldığım çok önemli bir haber. Galatasaray'ın Hollanda deplasmanına giderken uçağın içinde bulunan çok önemli isimlerden biri, uçakta Mohamed Salah'ın konuşulduğunu söyledi. Galatasaray yönetimi, Salah ile ciddi ciddi görüşüyor deniliyor.

Galatasaray, Salah'ın her türlü şartlarını zorluyor. Salah'ın da Galatasaray'ı istediği söyleniyor. Salah konusu gerçekten ciddi. Galatasaray, Icardi'den çıkıp Mohamed Salah'a mı gidecek? Galatasaray, Osimhen'i aldıktan sonra herkesi alır." yorumunu yaptı.