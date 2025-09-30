Galatasaray Liverpool maçında sakatlık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray sahasında Liverpool ile kozlarını paylaşıyor. Rams Park'ta oynanan mücadelede ikinci yarı devam ederken İngiliz ekibinde zorunlu bir değişiklik yaşandı.

ALISSON BECKER SAKATLANDI

Liverpool kalesini koruyan Alisson Becker sakatlığı nedeniyle maça daha fazla devam edemedi. Yerine Mamardashvili oyuna dahil oldu.

Alisson Becker

VICTOR OSIMHEN'DEN İLK GOL

Sarı-kırmızılıların İngiliz ekibi karşısında 1-0'lık üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray'ı öne geçiren golü 16. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde fileleri havalandırdı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.

Liverpool: Alisson, Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Jones, Gravenberch, Szoboszlai, Wirtz, Gakpo, Ekitike