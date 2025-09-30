Galatasaray şaşkına çevirdi: Muhammed Salah dayanamadı

Galatasaray maçına yedek başlayan Muhammed Salah, tezahüratlardan dolayı kulaklarını kapatmak zorunda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya geliyor. Rams Park’ta oynanan mücadelede ikinci yarı başladı.

TARAFTARLAR STADI İNLETTİ

Temsilcimiz, 16. dakikada Victor Osimhen’in attığı golle üstünlüğünü korurken tribünleri dolduran taraftarlar da desteğini esirgemiyor.

KULAKLARINI TIKAMAK ZORUNDA KALDI

Taraftarlar, ıslık ve tezahüratlarıyla takımını desteklerken İngilizler zor anlar yaşıyor. Maça yedek kulübesinde başlayan Muhammed Salah seslerden kulaklarını tıkamak zorunda kaldı.

301759261223.webp

“NE ANLATTIĞIMI DUYMUYORUM”

Maç için statta bulunan ünlü spiker Jon Champion ise canlı yayın sırasında "Sen konuşuyorsun ama ben ne anlattığını duymuyorum! Bu ortam nedir böyle" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

