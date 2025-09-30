Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı

Temsilcimiz Galatasaray'da tüm gözler bu akşam oynanacak Liverpool maçına çevrilirken sosyal medya fenomeni Magic Osman'ın tahmini gündem oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelmiş ve beklemediği bir skorla İstanbul'a dönmüştü.

Galatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı: Tepkiler çiğ gibi büyüdü

İLK MAÇTA 5-1 YENİLDİ

Almanya’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 5-1 kaybetmişti.

Sosyal medya fenomeni Magic Osman, maç öncesinde Galatasaray’ın 5-1 kaybedeceğini tahmin etmiş ve tahmin doğru çıkmıştı.

Magic Osman'ın Frankfurt maçının skorunu bildiği tahmin

Osman’ın bu yaptığı başarılı tahmin, onu dünya gündemine taşıdı.

GÖZLER LIVERPOOL MAÇINA ÇEVRİLDİ

Bugün oynanacak Galatasaray – Liverpool maçı öncesi gözler yine Magic Osman’a çevrildi.

Ünlü influencer, maç öncesi yaptığı paylaşımda flaş bir tahminde bulundu.

Osman'ın yaptığı tahmin bu kez Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Magic Osman'ın yaptığı Liverpool maçı tahmini

GALATASARAY’IN KAZANACAĞINI TAHMİN ETTİ

Magic Osman sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Galatasaray’ın, İngiliz devi Liverpool’u 1-0 yeneceğini tahmin etti.

Sosyal medya fenomeninin yaptığı bu tahmin, kısa süre içinde gündem oldu.

Galatasaray taraftarı, bu tahminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için maç saatini beklemeye başladı.