Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Eintracht Frankfurt - Galatasaray maçının skorunu bilerek tüm dikkatleri üzerine çeken sosyal medyanın fenomen isimlerinden Magic Osman'ın, Galatasaray - Liverpool maçı tahmini herkesi şaşırttı.

Temsilcimiz Galatasaray'da tüm gözler bu akşam oynanacak Liverpool maçına çevrilirken sosyal medya fenomeni Magic Osman'ın tahmini gündem oldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelmiş ve beklemediği bir skorla İstanbul'a dönmüştü.

Galatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı: Tepkiler çiğ gibi büyüdüGalatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı: Tepkiler çiğ gibi büyüdü

İLK MAÇTA 5-1 YENİLDİ

Almanya’da oynanan mücadeleyi temsilcimiz 5-1 kaybetmişti.

Sosyal medya fenomeni Magic Osman, maç öncesinde Galatasaray’ın 5-1 kaybedeceğini tahmin etmiş ve tahmin doğru çıkmıştı.

5-1.webp
Magic Osman'ın Frankfurt maçının skorunu bildiği tahmin

Osman’ın bu yaptığı başarılı tahmin, onu dünya gündemine taşıdı.

GÖZLER LIVERPOOL MAÇINA ÇEVRİLDİ

Bugün oynanacak Galatasaray – Liverpool maçı öncesi gözler yine Magic Osman’a çevrildi.

Ünlü influencer, maç öncesi yaptığı paylaşımda flaş bir tahminde bulundu.

Osman'ın yaptığı tahmin bu kez Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

1-0.webp
Magic Osman'ın yaptığı Liverpool maçı tahmini

GALATASARAY’IN KAZANACAĞINI TAHMİN ETTİ

Magic Osman sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Galatasaray’ın, İngiliz devi Liverpool’u 1-0 yeneceğini tahmin etti.

Sosyal medya fenomeninin yaptığı bu tahmin, kısa süre içinde gündem oldu.

Galatasaray taraftarı, bu tahminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini öğrenmek için maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Spor
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurdu
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurdu
Fenerbahçe'ye müjde: Avrupa Ligi'ne günler kala iyi haber geldi
Fenerbahçe'ye müjde: Avrupa Ligi'ne günler kala iyi haber geldi