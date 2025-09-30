Galatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı: Tepkiler çiğ gibi büyüdü

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. Maçı, Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek.

CHIESA KADROYA ALINMADI

Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Arne Slot, Chiesa’nın son durumuna dair konuştu. Arne Slot açıklamasında "Palace'a karşı oynanan son maçta küçük bir rahatsızlığı vardı. Bugün denedi, başlangıçta sahadaydı ama antrenmanı bitiremedi, bu yüzden onu almamaya karar verdik" sözlerini sarf etti.

Arne Slot ve Chiesa

ARALARINDA SORUN MU VAR?

Ancak Arne Slot’un açıklamaları sonrası sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Slot’un yıldız futbolcu ile sorun yaşadığı ve bu yüzden kadroya almadığı belirtildi.

ARNE SLOT TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Chiesa’nın yokluğu İngiliz taraftarları hayal kırıklığına uğratırken tepkiler Arne Slot’a yöneldi.