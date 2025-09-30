Galatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı: Tepkiler çiğ gibi büyüdü

Galatasaray maçı öncesi Liverpool karıştı: Tepkiler çiğ gibi büyüdü
Yayınlanma:
Galatasaray'a konuk olacak Liverpool'da Chiesa'nın sakatlığı sonrası Arne Slot eleştirilerin hedefi haline geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçında Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 22.00’de başlayacak ve TRT 1’den şifresiz yayınlanacak. Maçı, Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin yönetecek.

CHIESA KADROYA ALINMADI

Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Arne Slot, Chiesa’nın son durumuna dair konuştu. Arne Slot açıklamasında "Palace'a karşı oynanan son maçta küçük bir rahatsızlığı vardı. Bugün denedi, başlangıçta sahadaydı ama antrenmanı bitiremedi, bu yüzden onu almamaya karar verdik" sözlerini sarf etti.

cfvfdv.webp
Arne Slot ve Chiesa

ARALARINDA SORUN MU VAR?

Ancak Arne Slot’un açıklamaları sonrası sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Slot’un yıldız futbolcu ile sorun yaşadığı ve bu yüzden kadroya almadığı belirtildi.

Sergen Yalçın Galatasaray Liverpool maçındaki favorisini açıkladıSergen Yalçın Galatasaray Liverpool maçındaki favorisini açıkladı

ARNE SLOT TEPKİLERİN HEDEFİNDE

Chiesa’nın yokluğu İngiliz taraftarları hayal kırıklığına uğratırken tepkiler Arne Slot’a yöneldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Spor
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurdu
Abdülkerim Durmaz Galatasaray Liverpool maçının sonucunu duyurdu
Fenerbahçe'ye müjde: Avrupa Ligi'ne günler kala iyi haber geldi
Fenerbahçe'ye müjde: Avrupa Ligi'ne günler kala iyi haber geldi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı