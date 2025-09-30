Sergen Yalçın Galatasaray Liverpool maçındaki favorisini açıkladı

Yayınlanma:
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Liverpool maçına dair açıklamalar yaptı.

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile oynayacakları derbi öncesi açıklamalarda bulundu ve Liverpool maçına dair de konuştu.

''KALBİMİZ VE GÖNLÜMÜZ ONLARIN YANINDA''

Maçta favorisini Galatasaray olarak açıklayan teknik adam, "Galatasaray'a Liverpool maçında başarılar dilerim. Zor bir maç. Kalbimiz ve gönlümüz onların yanında'' dedi.

''BİZİM İÇİN ZOR BİR DERBİ OLACAK''

Cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşacakları derbi maçına dair konuşan Yalçın, "18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Derbi müsabakalarında antrenör olarak kenarda da çok bulundum. Derbinin havası, mantalitesi, konsantrasyonu, oyuncunun bakış açısı başkadır. İyi hazırlanmak lazım. Bizim için zor bir derbi olacak." ifadelerini kullandı.

''GALATASARAY LİGİN EN İYİ TAKIMI''

Sergen Yalçın son olarak, "Oynayacağımız takım ligin en iyi takımı diyebiliriz. Çok sert bir takımla oynayacağız. Biz de ona göre hazırlanacağız. Derbidir, sonucu belli olmaz." yorumunu yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

