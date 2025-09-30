Liverpool taraftarı Galatasaray Adası'nı selamladı

Liverpool taraftarı Galatasaray Adası'nı selamladı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Yaklaşık 100 Liverpool taraftarı, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi İstanbul Boğazı’nda tekne turu yaptı ve Galatasaray Adası'nı selamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında oynanacak Galatasaray ve Liverpool karşı karşıya gelecek.

RAMS Park’ta oynanacak dev mücadele, saat 22.00’de başlayacak.

İNGİLİZ TARAFTARLAR TEKNE TURU YAPTI

İstanbul’a gelen İngiliz taraftarlar, kritik maç öncesi İstanbul Boğazı’nda tekne turu yaptı.

liverpoolkapak.webp
Liverpool taraftarının Boğaz turu dronla görüntülendi

Yaklaşık 100 Liverpool taraftarının bulunduğu tekne, tarihi yarımadadan başlayarak Boğaz hattında gezinti yaptı.

İngiliz taraftarların tekne turu havadan görüntülendi.

Galatasaray'a Liverpool şoku: U19 maçında 57. saniyede golü gördüGalatasaray'a Liverpool şoku: U19 maçında 57. saniyede golü gördü

''BİZ İSTANBUL'UN MUCİZELERİNDEN BİRİYİZ''

Teknede, Liverpool’un 2005’te İstanbul’da elde ettiği tarihi “mucize”ye gönderme yapan “We are one of the miracles of İstanbul (Biz İstanbul'un mucizelerinden biriyiz)” yazılı pankart teknede sergilendi.

livetaraftar2.webp
Liverpool taraftarının açtığı pankart

Bunun yanında İngiliz taraftarların Filistin bayrağı açtıkları da görüldü.

Liverpool taraftarları, You’ll never walk alone (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını da söyledi.

Galatasaray Adası’nı selamlayan İngiliz taraftarlara Galatasaray taraftarlarından karşılık geldi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Spor
Beşiktaş'a durmak yok: Sergen Yalçın ara vermeden başladı
Beşiktaş'a durmak yok: Sergen Yalçın ara vermeden başladı
Sadettin Saran Domenico Tedesco ve Devin Özek kararını verdi
Sadettin Saran Domenico Tedesco ve Devin Özek kararını verdi
Sergen Yalçın Galatasaray Liverpool maçındaki favorisini açıkladı
Sergen Yalçın Galatasaray Liverpool maçındaki favorisini açıkladı