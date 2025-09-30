Liverpool taraftarı Galatasaray Adası'nı selamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında oynanacak Galatasaray ve Liverpool karşı karşıya gelecek.
RAMS Park’ta oynanacak dev mücadele, saat 22.00’de başlayacak.
İNGİLİZ TARAFTARLAR TEKNE TURU YAPTI
İstanbul’a gelen İngiliz taraftarlar, kritik maç öncesi İstanbul Boğazı’nda tekne turu yaptı.
Yaklaşık 100 Liverpool taraftarının bulunduğu tekne, tarihi yarımadadan başlayarak Boğaz hattında gezinti yaptı.
İngiliz taraftarların tekne turu havadan görüntülendi.
Galatasaray'a Liverpool şoku: U19 maçında 57. saniyede golü gördü
''BİZ İSTANBUL'UN MUCİZELERİNDEN BİRİYİZ''
Teknede, Liverpool’un 2005’te İstanbul’da elde ettiği tarihi “mucize”ye gönderme yapan “We are one of the miracles of İstanbul (Biz İstanbul'un mucizelerinden biriyiz)” yazılı pankart teknede sergilendi.
Bunun yanında İngiliz taraftarların Filistin bayrağı açtıkları da görüldü.
Liverpool taraftarları, You’ll never walk alone (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını da söyledi.
Galatasaray Adası’nı selamlayan İngiliz taraftarlara Galatasaray taraftarlarından karşılık geldi.