Galatasaray kararı sonrası Almanlar bile dayanamadı

Almanya A Milli Takımı Teknik Direktörü Nagelsmann'ın Leroy Sane’yi çağırmamasına dair konuşan eski Alman milli futbolcu Matthias Sammer, sert açıklamalarda bulundu.

“TÜRK FUTBOLUNU BU KADAR SAYGISIZCA AŞAĞILAMASINA ŞAŞIRDIM”

Leroy Sane’ye destek çıkan Matthias Sammer, Bild’e verdiği röportajda "Türk futbolunun bu kadar saygısızca aşağılanmasına biraz şaşırdım. Milli takım için bireysel performansın her zaman gerekli olduğunu her zaman düşünürdüm. Aksi takdirde, Cristiano Ronaldo artık Portekiz'de oynamamalı çünkü üst seviye ligde değil ve uzak bir ligde oynuyor” sözlerini sarf etti.

Matthias Sammer

“DAHA DÜŞÜK BİR LİGDE OYNUYOR”

Leroy Sane’yi milli takıma çağırmayan Nagelsmann, yaptığı açıklamada oyuncunun Galatasaray’a gelerek daha düşük bir ligde oynamasını sebep göstermişti.

