Galatasaray Göztepe: Okan Buruk'tan flaş ilk 11 kararı
Süper Lig'de lider Galatasaray, 10. hafta maçında bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek.
9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlikle 25 puan toplayan Galatasaray, namağlup zirvedeki yerini koruyor.
Göztepe ise 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi ve 16 puanla 5. sırada yer alıyor.
RAMS Park'ta saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
GALATASARAY-GÖZTEPE İLK 11'LER
Galatasaray'da bu maçta sakatlıkları süren Singo ve İlkay oynamayacak.
Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 için kararını verdiği, Torreira'nın yokluğunda Sara'yı görevlendireceği belirtildi.
Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi can sıkan tablo: Okan Buruk mecbur kaldı
Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Davinson Sanchez, bugün de kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
Karşılaşmaya tarafların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.
Göztepe: Lis, Furkan, Bokele, Heilton, Miroshi, Rhaldney, Arda Okan, Efkan, Cherni, Janderson, Juan.