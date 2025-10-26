Galatasaray Göztepe: Okan Buruk'tan flaş ilk 11 kararı

Galatasaray Göztepe: Okan Buruk'tan flaş ilk 11 kararı
Yayınlanma:
Süper Lig'de lider Galatasaray, bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 için kararını verdiği öğrenildi.

Süper Lig'de lider Galatasaray, 10. hafta maçında bugün Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

9 maçta 8 galibiyet 1 beraberlikle 25 puan toplayan Galatasaray, namağlup zirvedeki yerini koruyor.

Göztepe ise 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi ve 16 puanla 5. sırada yer alıyor.

RAMS Park'ta saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

GALATASARAY-GÖZTEPE İLK 11'LER

Galatasaray'da bu maçta sakatlıkları süren Singo ve İlkay oynamayacak.

Babası kalp krizi geçirdiği için ülkesi Uruguay'a giden Lucas Torreira da Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un ilk 11 için kararını verdiği, Torreira'nın yokluğunda Sara'yı görevlendireceği belirtildi.

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi can sıkan tablo: Okan Buruk mecbur kaldıGalatasaray'da Göztepe maçı öncesi can sıkan tablo: Okan Buruk mecbur kaldı

Ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gören Davinson Sanchez, bugün de kart görmesi halinde 11. haftadaki Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Karşılaşmaya tarafların şu 11'leriyle çıkmaları bekleniyor:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Göztepe: Lis, Furkan, Bokele, Heilton, Miroshi, Rhaldney, Arda Okan, Efkan, Cherni, Janderson, Juan.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Pazarın gözdesi onlar: En ucuz 10 hibrit otomobil
Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Spor
Real Madrid Barcelona: Saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid Barcelona: Saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu
Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu