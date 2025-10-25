Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi can sıkan tablo: Okan Buruk mecbur kaldı
Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. 26 Ekim Pazar günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.
OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.
İLKAY GÜNDOĞAN VE LUCAS TORREIRA YOK
Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da orta saha sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda, İlkay Gündoğan’ın sakatlığı devam ederken Lucas Torreira ise babasının rahatsızlığı nedeniyle Uruguay’a gitti.
GABRIEL SARA İLK 11’E DÖNÜYOR
Orta saha rotasyonunda eli zorlaşan Okan Buruk, Göztepe maçı için kararını verdi. Buruk’un Gabriel Sara’ya yeniden ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.
PUAN DURUMU
Süper Lig’de 25 puan toplamayı başaran Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 16 puandaki Göztepe ise 5. sırada yer alıyor.