Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi can sıkan tablo: Okan Buruk mecbur kaldı

Yayınlanma:
Galatasaray'da Okan Buruk, İlkay Gündoğan ve Lucas Torreira'nın yokluğunda kararını verdi

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile kozlarını paylaşacak. 26 Ekim Pazar günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.

OĞUZHAN ÇAKIR DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Galatasaraylı yıldızın milli takıma neden alınmadığını açıkladı: Skandal iddiaGalatasaraylı yıldızın milli takıma neden alınmadığını açıkladı: Skandal iddia

İLKAY GÜNDOĞAN VE LUCAS TORREIRA YOK

Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da orta saha sıkıntısı yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda, İlkay Gündoğan’ın sakatlığı devam ederken Lucas Torreira ise babasının rahatsızlığı nedeniyle Uruguay’a gitti.

1724187101507-gabriel-sara.jpg

GABRIEL SARA İLK 11’E DÖNÜYOR

Orta saha rotasyonunda eli zorlaşan Okan Buruk, Göztepe maçı için kararını verdi. Buruk’un Gabriel Sara’ya yeniden ilk 11’de şans vermesi bekleniyor.

2024/11/07/hbgs.jpg

PUAN DURUMU

Süper Lig’de 25 puan toplamayı başaran Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 16 puandaki Göztepe ise 5. sırada yer alıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

