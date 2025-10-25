Galatasaraylı yıldızın milli takıma neden alınmadığını açıkladı: Skandal iddia

Sezon başında geldiği Galatasaray’da uzun süre eleştirilerin hedefi olan Leroy Sane, taraftarlarla arayı düzeltti.

Başakşehir ve Bodo/Glimt maçlarına ilk 11’de başlayan Leroy Sane, attığı goller ve gösterdiği performansla takdir topladı.

Galatasaray'dan hoparlör iddiaları için ilk açıklama

ALMAN MİLLİ TAKIMI İÇİN SKANDAL İDDİA

Leroy Sane’nin artan performansı sonrası değerlendirmelerde bulunan Levent Tüzemen, Alman Milli Takımı için skandal bir iddiada bulundu.

“SEN NASIL BAYERN’LE SÖZLEŞME UZATMAZSIN"

Oyuncunun Bayern Münih ile sözleşme yenilemediği milli takıma alınmadığını belirten Levent Tüzemen, "Julian Nagelsmann, neden Leroy Sane'yi milli takıma almıyor biliyor musunuz? Eski Bayern hocası, 'Sen nasıl Bayern'le sözleşme uzatmazsın?' diyor. Bayern lobisi geçmişte de aynısını yapmıştı. Nagelsmann'a Galatasaray yönetiminin kınama yapması gerekiyor. Almazsın olur biter, futbolcu hakkında yorum yapamazsın" dedi.

61 GOL VE 55 ASİST KAYDETTİ

2020-2025 yılları arasında Bayern Münih formasıyla toplamda 223 maça çıkan Leroy Sane, 61 gol ve 55 asist kaydetti.



