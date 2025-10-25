Galatasaray'dan hoparlör iddiaları için ilk açıklama

Galatasaray'dan hoparlör iddiaları için ilk açıklama
Yayınlanma:
Galatasaray Medya Sorumlusu Coşkun Gülbahar, Bodo/Glimt maçının ardından ortaya atılan iddialar ile ilgili konuştu.

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i konuk eden Galatasaray, rakibini 3-1’lik skorla mağlup etti.

Galatasaray kritik maç öncesi müjdeyi verdi: Moraller tavan yaptıGalatasaray kritik maç öncesi müjdeyi verdi: Moraller tavan yaptı

Sarı-kırmızılara galibiyet getiren golleri 3 ve 33. dakikalarda Victor Osimhen, 60. dakikada ise Yunus Akgün kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 75. dakikada Helmersen’den geldi.

ghsog.jpg

İDDİALARI REDDETTİ

Ancak karşılaşmaya ‘ıslık sesleri’ damga vurdu. Karşılaşmadaki ıslık seslerinin hoparlör ile verildiği iddiaları dolaşırken Galatasaray’dan açıklama geldi. Galatasaray Medya Sorumlusu Coşkun Gülbahar, Dagbladet gazetesine yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

2024/11/07/hbgs.jpg

“SES SADECE TARAFTARLARDAN GELİYOR”

Gülbahar açıklamasında “Elbette ses sadece taraftarlardan geliyor. Bu ilk kez stadyumumuza geliyorsanız şaşırmanız normal. Galatasaray’ın evi her zaman böyle, özellikle Avrupa maçlarında. Üç hafta önce Liverpool’a karşı da aynı gürültü vardı. Türk halkının tutkusu böyledir” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

