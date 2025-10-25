Galatasaray kritik maç öncesi müjdeyi verdi: Moraller tavan yaptı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Bodo/Glimt’i konuk eden Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.
14. SIRAYA YERLEŞTİLER
Bu sonuçla birlikte puanını 6’ya çıkarmayı başaran sarı-kırmızılılar, 14. sıraya yerleşti. 2 puanda kalan Bodo/Glimt ise 26. sırada yer aldı.
PRİMLER DAĞITILDI
Alınan galibiyet ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki iddiasını güçlendiren Galatasaray’da yönetim sözünü tuttu. Takvim’de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, maç öncesi söz verdiği 5 milyon liralık primi takıma dağıttı.
MORALLER TAVAN YAPTI
Göztepe’yi konuk edecek Galatasaray’da primlerin yatması ile beraber morallerin iyice yükseldiği kaydedildi.
GALATASARAY – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?
26 Ekim Pazar günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Göztepe mücadelesi saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.