Galatasaray kritik maç öncesi müjdeyi verdi: Moraller tavan yaptı
Yayınlanma:
Bodo/Glimt'i mağlup eden Galatasaray'da yönetim vakit kaybetmeden sözünü tuttu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Bodo/Glimt’i konuk eden Galatasaray sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı.

14. SIRAYA YERLEŞTİLER

Bu sonuçla birlikte puanını 6’ya çıkarmayı başaran sarı-kırmızılılar, 14. sıraya yerleşti. 2 puanda kalan Bodo/Glimt ise 26. sırada yer aldı.



PRİMLER DAĞITILDI

Alınan galibiyet ile beraber UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki iddiasını güçlendiren Galatasaray’da yönetim sözünü tuttu. Takvim’de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi, maç öncesi söz verdiği 5 milyon liralık primi takıma dağıttı.



MORALLER TAVAN YAPTI

Göztepe’yi konuk edecek Galatasaray’da primlerin yatması ile beraber morallerin iyice yükseldiği kaydedildi.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Tepkilere dayanamadılar

GALATASARAY – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

26 Ekim Pazar günü Rams Park’ta oynanacak olan Galatasaray – Göztepe mücadelesi saat 17.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

