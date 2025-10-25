Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Tepkilere dayanamadılar

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Tepkilere dayanamadılar
Yayınlanma:
Galatasaray, oyundan çıktığı sırada ıslıklanan Barış Alper Yılmaz için seferber oldu.

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 26 Ekim Pazar günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Karşılaşma öncesi Galatasaray’da çalışmalar devam ederken teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda Okan Buruk’un milli futbolcuya moral verdiği öğrenildi. Galatasaraylı futbolcular da Barış Alper Yılmaz ile görüşerek desteklerini ifade etti.

464950.jpg

MAÇ ÖNCESİ ALKIŞLANACAK

Barış Alper Yılmaz için bir karar da Galatasaray taraftarlarından geldi. Oyuncuya gösterilen tepkilere karşı çıkan UtrAslan’ın maç önü oyuncuyu tribünlere çağırarak alkışlayacağı belirtildi.

Sadettin Saran'ın planları alt üst olacak: Fenerbahçe'de kritik karar bekleniyorSadettin Saran'ın planları alt üst olacak: Fenerbahçe'de kritik karar bekleniyor

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANMIŞTI

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i mağlup eden Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz oyundan çıktığı sırada ıslıklanmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
Spor
Galatasaray'dan hoparlör iddiaları için ilk açıklama
Galatasaray'dan hoparlör iddiaları için ilk açıklama
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Fenerbahçe'nin toplam borcu açıklandı
Galatasaray kritik maç öncesi müjdeyi verdi: Moraller tavan yaptı
Galatasaray kritik maç öncesi müjdeyi verdi: Moraller tavan yaptı