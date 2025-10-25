Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı: Tepkilere dayanamadılar

Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 26 Ekim Pazar günü Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 17.00’de başlayacak.

BARIŞ ALPER YILMAZ İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Karşılaşma öncesi Galatasaray’da çalışmalar devam ederken teknik direktör Okan Buruk, Barış Alper Yılmaz ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Yapılan toplantıda Okan Buruk’un milli futbolcuya moral verdiği öğrenildi. Galatasaraylı futbolcular da Barış Alper Yılmaz ile görüşerek desteklerini ifade etti.

MAÇ ÖNCESİ ALKIŞLANACAK

Barış Alper Yılmaz için bir karar da Galatasaray taraftarlarından geldi. Oyuncuya gösterilen tepkilere karşı çıkan UtrAslan’ın maç önü oyuncuyu tribünlere çağırarak alkışlayacağı belirtildi.

OYUNDAN ÇIKARKEN ISLIKLANMIŞTI

Son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Bodo/Glimt’i mağlup eden Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz oyundan çıktığı sırada ıslıklanmıştı.