Sadettin Saran'ın planları alt üst olacak: Fenerbahçe'de kritik karar bekleniyor

Fenerbahçe'de Sadettin Saran yönetimi, seçimli olağanüstü genel kurulda reddedilen maddeleri yeniden oylamaya sunacak.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, seçimli olağanüstü genel kurulda oy çokluğuyla reddedilen 11., 12. ve 13. maddeler için yeniden toplanıyor.

YETKİ İSTENECEK

Bugün, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurulda yeni yönetim, üyelerden yetki isteyecek. Kulüp taşınmazlarının kullanımını kapsayan maddelerin yine reddedilmesi halinde yeni yönetimi oldukça zor günler bekliyor.

"MEVCUT YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜREMEYECEK DURUMA GELECEĞİZ"

Olağanüstü genel kurul öncesi üyelere çağrı yapan Sadettin Saran, “Bugün atılması gereken pek çok adım, yetki eksikliği nedeniyle bekliyor. Bu şekilde devam edersek, yeni projeleri başlatmak bir yana; mevcut yatırımlarımızı bile sürdüremeyecek duruma geleceğiz” sözlerini sarf etmişti.

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi: Fenerbahçe maçında oynayacak mı?Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi: Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

SÖZ KONUSU MADDELER

11. Madde: Kulübün taşınmazlarının satışı, alımı, kiraya verilmesi vb. konularda yeni yönetime yetki verilmesi.
12. Madde: Kulübün taşınmazlarında yatırım ve tesisler için yeni yönetime yetki verilmesi.
13. Madde: Yurt içi/dışı şirket, vakıf vb. kurma, katılma, hisse işlemleri için yeni yönetime yetki verilmesi.

