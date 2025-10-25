Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi: Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi: Fenerbahçe maçında oynayacak mı?
Yayınlanma:
Beşiktaş, yıldız oyuncusu Rafa Silva'nın sakatlığını açıklamıştı. Rafa Silva'nın ne kadar oynamayacağı belli oldu.

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi yaşanıyor. Yıldız oyuncunun sakatlığı ile ilgili siyah beyazlı kulüpten açıklama yapılmıştı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Tümosan Konyaspor’la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva’nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi (D.O.M.S.) tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

NE KADAR UZAK KALACAK?

32 yaşındaki futbolcunun sahalardan ne kadar uzak kalacağı da belli oldu.

Beşiktaş kötü gidişata 'dur' dedi: Kartal Konya'da zorlanmadıBeşiktaş kötü gidişata 'dur' dedi: Kartal Konya'da zorlanmadı

Buna göre tedavi süreci 1 hafta sürecek.

Rafa Silva, siyah beyazlı takımın Kasımpaşa ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisine ise yetiştirilmesine çalışılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

