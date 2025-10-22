Beşiktaş kötü gidişata 'dur' dedi: Kartal Konya'da zorlanmadı

Beşiktaş kötü gidişata 'dur' dedi: Kartal Konya'da zorlanmadı
Erteleme maçında Konyaspor'a konuk olan Beşiktaş sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar sahadan 3-0’lık üstünlükle ayrıldı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ndidi, 73. dakikada Tammy Abraham kaydetti.

GOL İPTAL

Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın 85. dakikasında kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.

mgngh.jpg

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte 16 puana yükselen Beşiktaş, 6. sıraya yerleşti. 11 puandaki Konyaspor ise 9. sırada kaldı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

DETAYLAR

Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jinho Jo, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Bardhi, Muleka, Umut Nayir

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

