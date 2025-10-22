Beşiktaş kötü gidişata 'dur' dedi: Kartal Konya'da zorlanmadı
Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı.
MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanan maçta siyah-beyazlılar sahadan 3-0’lık üstünlükle ayrıldı. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Ndidi, 73. dakikada Tammy Abraham kaydetti.
GOL İPTAL
Beşiktaş'ta Tammy Abraham'ın 85. dakikasında kaydettiği gol VAR incelemesinin ardından elle oynama gerekçesiyle iptal edildi.
PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte 16 puana yükselen Beşiktaş, 6. sıraya yerleşti. 11 puandaki Konyaspor ise 9. sırada kaldı.
DETAYLAR
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jinho Jo, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Bardhi, Muleka, Umut Nayir
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham