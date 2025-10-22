Sergen Yalçın'dan şaşırtan Mert Günok kararı: Resmen açıklandı

Sergen Yalçın'dan şaşırtan Mert Günok kararı: Resmen açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Sergen Yalçın'dan kale için sürpriz bir karar geldi.

Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk değişikliğe mecbur kaldıGalatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk değişikliğe mecbur kaldı

Karşılaşma öncesi ilk 11’ler açıklanırken Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’dan sürpriz bir karar geldi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

MERT GÜNOK YEDEK KALDI

Sergen Yalçın, son haftalarda tepkilerin odağı haline gelen Mert Günok’u yedek bıraktı. Yerine Ersin Destanoğlu forma giyecek. Mert Günok'un geçtiğimiz günlerde de kaptanlığı alınmıştı.

6784d8fd2756f8d52edbe566.webp

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Melih, Jın Ho-Jo, Pedrinho, Bardhi, Muleka, Umut

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Spor
Galatasaray Bodo/Glimt maçı çok hızlı başladı
Galatasaray Bodo/Glimt maçı çok hızlı başladı
İlkay Gündoğan'ın son durumu açıklandı
İlkay Gündoğan'ın son durumu açıklandı
TFF'den Galatasaray'a kötü haber: Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklandı
TFF'den Galatasaray'a kötü haber: Şampiyonlar Ligi maçı öncesi açıklandı