Sergen Yalçın'dan şaşırtan Mert Günok kararı: Resmen açıklandı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesi ilk 11'ler açıklandı. Sergen Yalçın'dan kale için sürpriz bir karar geldi.
Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Karşılaşma öncesi ilk 11’ler açıklanırken Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın’dan sürpriz bir karar geldi.
MERT GÜNOK YEDEK KALDI
Sergen Yalçın, son haftalarda tepkilerin odağı haline gelen Mert Günok’u yedek bıraktı. Yerine Ersin Destanoğlu forma giyecek. Mert Günok'un geçtiğimiz günlerde de kaptanlığı alınmıştı.
İLK 11'LER
Konyaspor: Deniz, Andzouana, Adil, Bazoer, Guilherme, Melih, Jın Ho-Jo, Pedrinho, Bardhi, Muleka, Umut
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham