Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk değişikliğe mecbur kaldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray - Bodo/Glimt maçına artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Okan Buruk, İlkay Gündoğan'ın sakatlığı nedeniyle mecburi değişikliğe gitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’taki mücadele saat 19.45’te başlayacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

MAÇIN HAKEMİ MICHAEL OLIVER

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

Galatasaray'ın Bodo/Glimt'e kaç gol atacağını açıkladıGalatasaray'ın Bodo/Glimt'e kaç gol atacağını açıkladı

İLKAY GÜNDOĞAN ŞOKU

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo'nun yanı sıra maça birkaç saat kala sakatlanan İlkay Gündoğan da Bodo/Glimt karşısında forma giymeyecek.

9841-ilkay-gundogandan-galatasaray-ve-teknik-direktorluk-icin-olay-yaratacak-aciklama.webp

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

