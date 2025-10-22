Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu: Okan Buruk değişikliğe mecbur kaldı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’taki mücadele saat 19.45’te başlayacak.

MAÇIN HAKEMİ MICHAEL OLIVER

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını ise Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

İLKAY GÜNDOĞAN ŞOKU

Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken ilk 11’ler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda Wilfried Singo'nun yanı sıra maça birkaç saat kala sakatlanan İlkay Gündoğan da Bodo/Glimt karşısında forma giymeyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.

Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh