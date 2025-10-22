Galatasaray'ın Bodo/Glimt'e kaç gol atacağını açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray - Bodo/Glimt maçına dair konuşan Uğur Karakullukçu skor tahmininde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, Bodo/Glimt’i konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 19.45’te başlayacak.

Sinan Engin Galatasaray'ı şampiyon yapacak maçları açıkladıSinan Engin Galatasaray'ı şampiyon yapacak maçları açıkladı

MICHAEL OLIVER DÜDÜK ÇALACAK

UEFA Hakem Komitesi’nin kararıyla karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

“YA KAÇIRIYOR YA VURDURUYOR”

Karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunan Uğur Karakullukçu, "Bodo/Glimt çoğu maçında sağ kanattan yapılan her ortada arıza vermiş. Yani 15 tane falan pozisyon saydım 3 maçta. Sağ kanattan orta, arka direkt gol. Galatasaray'da sağ kanat kim oynayacaksa? Sane de olabilir, Yunus da olabilir. Kim oynarsa oynasın, bence onu parlatacak bir müsabaka olacak. Barış Alper'in de gol atmayı en yakın Galatasaray oyuncusu olduğunu düşünüyorum, Osimhen dahil. Çünkü sağ bekleri asla birebir savunamıyor. Ya kaçırıyor, ya vurduruyor" dedi.

2856-ugur-karakullukcu-drogba-osimhen-transferini-sabote-ediyor.webp

“GALATASARAY’IN 2 GOL ATTIĞINI ŞİMDİDEN GÖREBİLİYORUM”

Maçın skorunu da tahmin eden Uğur Karakullukçu, "Sol bekleri zaten ortaya çok izin veren bir oyuncu. Enteresan zaafları var. Bu savunma zaaflarıyla ben Galatasaray'ın 2 gol attığını şimdiden görebiliyorum. Ama Bodo Glimt golü de görüyorum. Bu Galatasaray'a gol atmadan geçebilecek bir takım hissi vermiyor. Hatta 2-0 öne geçip 2-1 olacağını bile tahmin ediyorum. Bence bol gollü bir karşılaşma olur” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

