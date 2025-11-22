Galatasaray geriden gelip kazandı: Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı
Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırladı.
GALATASARAY GERİDEN GELEREK KAZANDI
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-2 kazandı.
Gençlerbirliği, 22. dakikada Niang'ın golüyle maçta 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakika bu sonuçla tamamlandı.
Galatasaray Gençlerbirliği maçında kırmızı kart çıktı
Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda 55. dakikada Mauro Icardi, 57. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 66. dakikada İlkay Gündoğan'ın golleriyle skoru 3-1'e getirdi.
Konuk ekip, 77. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun golüyle farkı 1'e indirdi ve maç 3-2 bitti.
Gençlerbirliği'nde Thalisson, 60. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Galatasaray'da da Sallai, VAR incelemesi sonrası 90+4'te kırmızı kart gördü.
SAKATLIKLAR MAÇA DAMGA VURDU
Mücadelede yaşanan sakatlıklar maça damga vurdu.
Galatasaray'da 17. dakikada Mario Lemina ve 40. dakikada Wilfried Singo sakatlanırken, Gençlerbirliği'nde 32. dakikada sakatlanan Oğulcan Ülgün maça devam edemedi.
GALATASARAY DERBİ ÖNCESİ HATA YAPMADI
Bu sonuçla Galatasaray, puanını 32'ye çıkardı ve Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı.
Gençlerbirliği ise 11 puanla 14. sırada kaldı.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, 1 Aralık Pazartesi günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak.