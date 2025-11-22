Galatasaray Gençlerbirliği maçında kırmızı kart çıktı

Yayınlanma:
Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Gençlerbirliği maçında hakem kırmızı kartına başvurdu.

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

KONUK EKİP 10 KİŞİ KALDI

Gençlerbirliği'nde Thalisson, 60. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

MAÇIN İLK YARISINDAN DAKİKALAR

4. dakikada Kazımcan Karataş'ın sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerindeki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.

7. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sane, pasını Lemina'ya aktardı. Ceza sahası çizgisi üzerinde bulunan Gabonlu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak yakın direğin dibinden auta çıktı.

11. dakikada Sanchez'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Velho meşin yuvarlağı ayağıyla kornere gönderdi.

20. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası sol kanadından penaltı noktasına çevirdiği topa Sane, bekletmeden vuruşunu yaptı. Gençlerbirliği savunmasından dönen topa Yusuf Demir dokunmaya çalıştı. Kaleci Velho, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Aynı dakikada kalesini terk eden Günay'ın hatalı pasında ceza yayı gerisinden topla buluşan Niang bekletmeden vuruşunu yaptı. Abdülkerim Bardakcı, bu şuta penaltı noktası üzerinde müdahale ederek topu uzaklaştırdı.

22. dakikada Gençlerbirliği 1-0 öne geçti. Göktan Gürpüz'ün sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, altıpas çizgisi üzerinde topa dokunan Niang ağları havalandırdı.

41. dakikada Dele-Bashiru'nun pasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun ceza sahası sol çaprazından çektiği şutta, kaleci Günay meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

43. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Gençlerbirliği'nden Zuzek'in uzaklaştırmak istediği topa sol çaprazda Icardi'nin dar açıdan yaptığı röveşata vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

