Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 5 golle geçti

Yayınlanma:
Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray GAIN sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kadınlar Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray GAIN sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

5 GOLLÜ GALİBİYET

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 5-0’lık skorla galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Valentina Giacinti️, 39. dakikada Ebru Topçu, 45+1. dakikada Marta Silva ve 76 ile 90+1. dakikalarda Marie Manga kaydetti.

NAMAĞLUP LİDER

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanmayı başaran Galatasaray, liderliğini sürdürdü. 7 puanda kalan Beşiktaş ise 10. sırada kaldı.

FİKSTÜR

Kadınlar Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray GAIN sahasında Yüksekovaspor ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ise Bornova HİTAB’a konuk olacak.

