Galatasaray derbide Beşiktaş'ı 5 golle geçti
Yayınlanma:
Beşiktaş'ı konuk eden Galatasaray GAIN sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.
Kadınlar Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray GAIN sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray'dan Messi açıklaması: Dursun Özbek ilk kez konuştu
5 GOLLÜ GALİBİYET
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 5-0’lık skorla galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Valentina Giacinti️, 39. dakikada Ebru Topçu, 45+1. dakikada Marta Silva ve 76 ile 90+1. dakikalarda Marie Manga kaydetti.
NAMAĞLUP LİDER
Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanmayı başaran Galatasaray, liderliğini sürdürdü. 7 puanda kalan Beşiktaş ise 10. sırada kaldı.
FİKSTÜR
Kadınlar Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray GAIN sahasında Yüksekovaspor ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ise Bornova HİTAB’a konuk olacak.
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun