Galatasaray'dan Messi açıklaması: Dursun Özbek ilk kez konuştu

Yayınlanma:
Güncelleme:
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lionel Messi hakkında gelen soruya cevap verdi.

Boğaziçi Spor Zirvesi'ne katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu.

2024/11/07/hbgs.jpg

DURSUN ÖZBEK'TEN MESSİ AÇIKLAMASI

Dursun Özbek, bir taraftarın, "İnsan hayal etmeden yaşayamaz. Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" sorusuna cevap verdi.

ozbek.jpg

Dursun Özbek konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Messi ne dedin, bir daha söylesene? Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler. Çok fazla transfer yapmadık ama ihtiyacımız olan noktalara yaptık, takımı muhafaza ettik. 3 sene üst üste şampiyon olan takımın omurgasını, özellikle takımın tümünü muhafaza ettik. Transferle başarılı bir takım kurduğumuza inanıyorum. Çıtayı çok yükselttik. Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz. Tüm yaptığımız işler, hepsi finansal kapasitemizin içinde kalmalı. Onun için iyi bir takım kurduk. İnşallah Avrupa'da da hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için de gerekeni yapacağız."

Galatasaray Messi için teklifini yaptı: Kulübün cevabı belli olduGalatasaray Messi için teklifini yaptı: Kulübün cevabı belli oldu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

