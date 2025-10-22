Galatasaray Bodo Glimt: İlk 11 belli oldu mu? Okan Buruk kararını verdi

Avrupa'daki en başarılı Türk takımı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Bodo Glimt'le karşı karşıya gelecek. İlk 11 belli oldu mu? Okan Buruk kararını verdi.

Avrupa'daki en başarılı Türk takımı Galatasaray, yeni bir zafer peşinde. Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam Norveç'in Bodo Glimt takımı ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma Rams Park'ta saat 19.45'te başlayacak. Maçın hakemi İngiltere'den Michael Oliver. Mücadele TRT 1'den canlı olarak ekrana gelecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Eintracht Frankfur'a 5-1 yenilmiş, ikinci maçında ise İstanbul'da İngiliz devi Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

Bodo Glimt ise ilk iki maçında Slavia Prag ve Tottenham'la 2-2 berabere kaldı.

Okan Buruk kararını verdi

SINGO OYNAMIYOR

Galatasaray'da Wilfried Singo, bu akşam forma giyemeyecek.

Singo, Süper Lig'de 8. haftadaki Beşiktaş maçında sakatlanmıştı. Sol arka adalesinden sakat olduğu belirtilen Singo, maçta yer alamayacak.

GALATASARAY-BODO GLİMT MUHTEMEL 11'LER

Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11'le ilgili kararını verdiği öğrenildi. Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Sinan Engin Galatasaray Bodo/Glimt maçının sonucunu duyurduSinan Engin Galatasaray Bodo/Glimt maçının sonucunu duyurdu

Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, İlkay, Barış, Osimhen.

Norveç takımı Bodo Glimt'in ise şu 11'le mücadeleye başlaması bekleniyor:

Haikin, Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan, Berg, Evjen, Fet, Auklend, Hogh, Haugen.

