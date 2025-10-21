Sinan Engin Galatasaray Bodo/Glimt maçının sonucunu duyurdu

Yayınlanma:
Galatasaray - Bodo/Glimt maçı için konuşan Sinan Engin skor tahmininde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray sahasıdna Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek. 22 Ekim Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak mücadele 19.45’te başlayacak.

UEFA’nın kararıyla karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek.

"SKOR TAHMİNİM 4-0"

Karşılaşmaya dair Derin Futbol programında konuşan Sinan Engin, "Galatasaray'ın Bodo/Glimt'i yeneceğini ve farka gideceğini düşünüyorum. Skor tahminim 4-0. Zaten erken bir gol bulursa maç açılır” dedi.

"ATLETICO MADRID VE MANCHESTER CITY MAÇLARI ZOR"

Sarı-kırmızılıların fikstürünü değerlendiren Sinan Engin, "Galatasaray, Bodo/Glimt karşısında 3 puan alırsa havaya girer ve Ajax deplasmanında kaybetmez. Union SG zaten dengi değil. Monaco'yu da yeneceğini düşünüyorum. Atletico Madrid ve Manchester City maçları zor. O yüzden 12-13 puan toplayacaklarını tahmin ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

