Galatasaray'da imzalar atıldı: Anlaşma açıklandı

Galatasaray Futbol Akademisi'nin yeni direktörü Murat Dizdar oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada akademi direktörlüğü için Dizdar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan konuya dair yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol Akademisi Direktörlüğü’ne Murat Dizdar getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Murat Dizdar, Futbol Akademisi Direktörü oldu

MURAT DİZDAR KİMDİR?

Daha önce Bucaspor ve Altınordu'da sportif direktörlük, Trabzonspor ve Sivasspor'da altyapı koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Murat Dizdar, son olarak 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da futbol direktörlüğü görevini yürüttü.

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Bodo/Glimt maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

TARAFTARLAR MEMNUN

Murat Dizdar'ın özellikle Altınordu ve Sivasspor'da başarılı işler yaptığını dile getiren taraftarlar yaptığı yorumlarda desteklerini dile getirdi.