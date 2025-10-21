Galatasaray'da imzalar atıldı: Anlaşma açıklandı

Galatasaray'da imzalar atıldı: Anlaşma açıklandı
Yayınlanma:
Galatasaray, Futbol Akademisi Direktörlüğü görevine Murat Dizdar'ın getirildiğini duyurdu.

Galatasaray Futbol Akademisi'nin yeni direktörü Murat Dizdar oldu. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada akademi direktörlüğü için Dizdar ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

2024/11/07/hbgs.jpg

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'dan konuya dair yapılan açıklamada "Galatasaray Futbol Akademisi Direktörlüğü’ne Murat Dizdar getirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

fbklnsd.jpg
Murat Dizdar, Futbol Akademisi Direktörü oldu

MURAT DİZDAR KİMDİR?

Daha önce Bucaspor ve Altınordu'da sportif direktörlük, Trabzonspor ve Sivasspor'da altyapı koordinatörlüğü görevlerinde bulunan Murat Dizdar, son olarak 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da futbol direktörlüğü görevini yürüttü.

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Bodo/Glimt maçının kaç kaç biteceğini açıkladıAbdülkerim Durmaz Galatasaray Bodo/Glimt maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

TARAFTARLAR MEMNUN

Murat Dizdar'ın özellikle Altınordu ve Sivasspor'da başarılı işler yaptığını dile getiren taraftarlar yaptığı yorumlarda desteklerini dile getirdi.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

