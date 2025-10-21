Abdülkerim Durmaz Galatasaray Bodo/Glimt maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

Abdülkerim Durmaz Galatasaray Bodo/Glimt maçının kaç kaç biteceğini açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray - Bodo/Glimt maçı öncesi konuşan Abdülkerim Durmaz, skor tahmininde bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk edecek. 22 Ekim Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19.45’te başlayacak.

2024/11/07/hbgs.jpg

MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

Galatasaray'dan sürpriz Okan Buruk kararı: Fatih Terim detayıGalatasaray'dan sürpriz Okan Buruk kararı: Fatih Terim detayı

“GALATASARAY 3-1 KAZANIR”

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Abdülkerim Durmaz’dan sürpriz bir skor tahmini geldi. Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın sahadan 3-1’lik üstünlükle ayrılacağını belirtti.

bklmgfgf.jpg

İKİ MAÇTA DA BERABERE KALDILAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a mağlup olan Galatasaray, Liverpool’u ise tek golle geçti. Bodo/Glimt ise Slavia Prag ve Totthenham ile berabere kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Spor
Galatasaraylı futbolcuyu aşağıladılar: Cevabı sert oldu
Galatasaraylı futbolcuyu aşağıladılar: Cevabı sert oldu
Süper Lig devleri Minguzzi'yi unutmadı: Paylaşımlar art arda geldi
Süper Lig devleri Minguzzi'yi unutmadı: Paylaşımlar art arda geldi