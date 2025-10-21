Abdülkerim Durmaz Galatasaray Bodo/Glimt maçının kaç kaç biteceğini açıkladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt’i konuk edecek. 22 Ekim Çarşamba günü Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 19.45’te başlayacak.

MICHAEL OLIVER YÖNETECEK

Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

“GALATASARAY 3-1 KAZANIR”

Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken Abdülkerim Durmaz’dan sürpriz bir skor tahmini geldi. Derin Futbol programında konuşan Abdülkerim Durmaz, Galatasaray’ın sahadan 3-1’lik üstünlükle ayrılacağını belirtti.

İKİ MAÇTA DA BERABERE KALDILAR

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Eintracht Frankfurt’a mağlup olan Galatasaray, Liverpool’u ise tek golle geçti. Bodo/Glimt ise Slavia Prag ve Totthenham ile berabere kaldı.