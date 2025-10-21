Galatasaray'dan sürpriz Okan Buruk kararı: Fatih Terim detayı

Galatasaray'da yönetimden teknik direktör Okan Buruk'la ilgili sürpriz bir hamle geldi.

Süper Lig'de liderliğini sürdüren, Şampiyonlar Ligi'nde de Bodo Glimt maçına hazırlanan sarı kırmızılı takımda yönetimin teknik direktör Okan Buruk'la sezon bitmeden ilgili aldığı kararı uygulamaya soktuğu belirtildi.

Gazeteci İbrahim Seten, 343 Digital Youtube kanalında çıktığı programda Okan Buruk'la yeni bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Seten, "Okan Buruk, geçen hafta yeni sözleşmeyi imzaladı. Böylece 2026-2027 sezonunda da Galatasaray’ın teknik direktörü oldu" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'tan Bodo Glimt maçı öncesi Sane ve Osimhen kararı

"FATİH TERİM'E JEST YAPTI"

İbrahim Seten, Okan Buruk'un sarı kırmızılı takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'le ilgili hamlesini de açıkladı ve şunları söyledi:

"Okan Buruk, Fatih Terim’e bir jest yaptı. Kemerburgaz’daki boş duvarlara koyulmak üzere fotoğraflar seçiliyor. Son şampiyonluk kutlamalarıyla, şampiyon olan teknik direktörlerin isimlerinin yazdığı fotoğraflardan sadece Fatih Terim yazanları kullanılmış. Boş duvarları sadece o fotoğraflarla doldurmuş."