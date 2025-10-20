Okan Buruk'tan Bodo Glimt maçı öncesi Sane ve Osimhen kararı

Galatasaray'da gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi.

Sarı kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç'in Bodo Glimt ekibiyle oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmanla sürdürdü.

Topla ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.

Sarı kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

GALATASARAY'IN BODO GLİMT 11'İ BELLİ OLDU MU?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bodo Glimt maçı nedeniyle Başakşehir maçında bazı oyuncuları dinlendirmişti.

Bu oyunculardan Osimhen'in bu kez ilk 11'deki yerini alacağı, Mauro Icardi'nin ise yedek kulübesine çekileceği öğrenildi.

Galatasaray Bodo maçına dünyaca ünlü hakem

Başakşehir maçında ilk 11'de şans bulan Gabriel Sara'nın iyi oyunu ise teknik direktör Okan Buruk'u tereddüte düşürdü. Okan Buruk'un ilk 11 için Sara ile Lemina arasında tercih yapması bekleniyor.

Başakşehir maçına attığı gollerle damga vuran Leroy Sane'nin de yine 11'de yer alacağı ifade edildi.

Sarı kırmızılı takımın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i şöyle:

Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreria (Lemina), Sara, İlkay, Sane, Barış Alper, Osimhen.