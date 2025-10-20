Galatasaray Bodo maçına dünyaca ünlü hakem

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Bodo Glimt'i konuk edecek. Zorlu maçı yönetecek hakem belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde heyecan 3. hafta maçlarıyla devam ederken, Galatasaray kritik bir sınava daha çıkıyor.
Sarı - Kırmızılılar, Norveç temsilcisi Bodo - Glimt’i RAMS Park’ta konuk edecek. Avrupa arenasında yoluna emin adımlarla devam etmek isteyen Galatasaray, taraftarı önünde galibiyet arayacak.

ZOR MAÇA DÜNYACA ÜNLÜ HAKEM

UEFA, 22 Ekim Çarşamba günü saat 19.45’te başlayacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver’ın yöneteceğini açıkladı. Oliver’ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek.

Dördüncü hakem olarak Andrew Madley görev yapacak. VAR koltuğunda ise Andrew Dallas oturacak, AVAR görevini ise Clay Ruperti yürütecek.

Kritik maçı Michael Oliver yönetecek

ZORLU VİRAJ

Grubun ilk maçında Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 mağlup olan Galatasaray, ikinci hafta Liverpool’u evinde 1-0 mağlup ederek moral bulmuştu.

İşte Oliver'in bu sezonki performansı

Şimdi gözler, Bodo/Glimt karşısında alınacak olası bir galibiyetle gruptaki iddiasını güçlendirmeye çevrildi.

MICHAEL OLIVER KİMDİR?

Doğum Tarihi: 20 Şubat 1985

Doğum Yeri: Ashington, Northumberland, İngiltere

Hakemliğe 14 yaşında babasının yönlendirmesiyle başladı.

2007 yılında Wembley Stadyumu’nda oynanan Conference Ulusal play-off finalini yöneterek bu stadyumda final yöneten en genç İngiliz hakem oldu.

Premier League’de görev yapan en genç hakem, yardımcı hakem ve 4. hakem unvanlarına sahip.

2010 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası maçlarda görev almaya başladı.

Michael Oliver, hem İngiltere Premier League’de hem de UEFA organizasyonlarında sıkça görev alan, disiplinli ve deneyimli bir hakem olarak tanınıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

