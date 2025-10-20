Ahmet Çakar Galatasaray tehlikesini açıkladı

Ahmet Çakar Galatasaray tehlikesini açıkladı
Yayınlanma:
Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi performansını değerlendiren eski hakem Ahmet Çakar, Okan Buruk'un geleceğiyle alakalı da önemli iddialarda bulundu.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Avrupa uyasısı geldi. Çakar Sarı Kırmızılı takımı bekleyen tehlikeyi de açıkladı.

Beyaz TV’nin sert üslubuyla tanınan spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın Avrupa performansına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Çakar, Şampiyonlar Ligi’nde harcanan bütçeye karşılık çeyrek finalin hedef değil, zorunluluk olduğunu vurgularken, teknik direktör Okan Buruk’a da gönderme yaptı.

2024/11/07/hbgs.jpg

Çakar, Galatasaray’ın kadro kalitesini rakipleriyle kıyaslarken iddialı ifadeler kullandı. Fenerbahçe’nin 24 kişilik kadrosundan hiçbir oyuncunun Galatasaray’ın Avrupa maçlarında ilk 11’e giremeyeceğini savunan Ahmet Çakar, Beşiktaş’tan yalnızca Rafa Silva’yı istisna olarak gösterdi.

Fenerbahçe'de rezalet ve Beşiktaş'taki skandal: Galatasaray'a hayırlı olsunFenerbahçe'de rezalet ve Beşiktaş'taki skandal: Galatasaray'a hayırlı olsun

Çakar, Orkun Kökçü gibi isimlerin Galatasaray’ın orta saha rotasyonunda yer bulamayacağını belirtti ve şunları söyledi:

Lemina, Sara, Torreira ve İlkay’ın olduğu bir ortamda Orkun kadroya bile giremez.
Fenerbahçe’den üç oyuncu çıkar ama kaleye bile gidemez.

"SÜPER LİG'DE FARK ATSAN BİLE"

Galatasaray’ın Süper Lig’deki namağlup liderliğine rağmen Avrupa’da başarısızlık yaşanması durumunda teknik direktör Okan Buruk’un ağır eleştirilerle karşılaşacağını söyleyen Çakar, camianın beklentilerine dikkat çekti.

2025/08/22/ahmetcakar.webp
Ahmet Çakar, Okan Buruk'u uyardı

İşte Çakar'ın açıklamaları:

Süper Lig’de fark atsan bile Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olursan eleştiriler kaçınılmaz.
Galatasaray bu kadro ve bütçeyle çeyrek final oynamalı.

LIVERPOOL GALİBİYETİ UYARISI

Çakar, Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı galibiyetin taraftarları rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtti.
İki sezon önce Manchester United galibiyetine rağmen Kopenhag karşısında yaşanan puan kaybını hatırlatarak, istikrarsız Avrupa performansına dikkat çekti.

OKAN BURUK TEHLİKESİ

Son olarak Çakar, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamaması durumunda Okan Buruk’un görevine son verileceğini söylemediğini ancak camianın bu durumu tolere etmeyeceğini vurguladı. Çakar sözlerine şöyle devam etti:

Okan Buruk sakın kendini rahatta görmesin.
Süper Lig'de namağlup lider bile gitsen eğer Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olursan köküne kadar eleştiri alırsın.
Ben Galatasaray'ın lig bittiğinde ikinci kim olursa olsun o rakibine 10 puan ve üzeri fark atacağını düşünüyorum.
Bence Galatasaray bu harcanan paralarla Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final oynamalı.
Eğer Galatasaray gruplardan çıkamazsa Okan Buruk gider demiyorum ama çok eleştiri alır.
Galatasaray camiasının dinamikleri bazı şeyleri kaldırmaz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Spor
Fenerbahçe'de rezalet ve Beşiktaş'taki skandal: Galatasaray'a hayırlı olsun
Fenerbahçe'de rezalet ve Beşiktaş'taki skandal: Galatasaray'a hayırlı olsun
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor: İşte program
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta başlıyor: İşte program