Ahmet Çakar Galatasaray tehlikesini açıkladı

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Avrupa uyasısı geldi. Çakar Sarı Kırmızılı takımı bekleyen tehlikeyi de açıkladı.

Beyaz TV’nin sert üslubuyla tanınan spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın Avrupa performansına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Çakar, Şampiyonlar Ligi’nde harcanan bütçeye karşılık çeyrek finalin hedef değil, zorunluluk olduğunu vurgularken, teknik direktör Okan Buruk’a da gönderme yaptı.

Çakar, Galatasaray’ın kadro kalitesini rakipleriyle kıyaslarken iddialı ifadeler kullandı. Fenerbahçe’nin 24 kişilik kadrosundan hiçbir oyuncunun Galatasaray’ın Avrupa maçlarında ilk 11’e giremeyeceğini savunan Ahmet Çakar, Beşiktaş’tan yalnızca Rafa Silva’yı istisna olarak gösterdi.

Çakar, Orkun Kökçü gibi isimlerin Galatasaray’ın orta saha rotasyonunda yer bulamayacağını belirtti ve şunları söyledi:

Lemina, Sara, Torreira ve İlkay’ın olduğu bir ortamda Orkun kadroya bile giremez.

Fenerbahçe’den üç oyuncu çıkar ama kaleye bile gidemez.

"SÜPER LİG'DE FARK ATSAN BİLE"

Galatasaray’ın Süper Lig’deki namağlup liderliğine rağmen Avrupa’da başarısızlık yaşanması durumunda teknik direktör Okan Buruk’un ağır eleştirilerle karşılaşacağını söyleyen Çakar, camianın beklentilerine dikkat çekti.

Ahmet Çakar, Okan Buruk'u uyardı

İşte Çakar'ın açıklamaları:

Süper Lig’de fark atsan bile Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olursan eleştiriler kaçınılmaz.

Galatasaray bu kadro ve bütçeyle çeyrek final oynamalı.

LIVERPOOL GALİBİYETİ UYARISI

Çakar, Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı galibiyetin taraftarları rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtti.

İki sezon önce Manchester United galibiyetine rağmen Kopenhag karşısında yaşanan puan kaybını hatırlatarak, istikrarsız Avrupa performansına dikkat çekti.

OKAN BURUK TEHLİKESİ

Son olarak Çakar, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamaması durumunda Okan Buruk’un görevine son verileceğini söylemediğini ancak camianın bu durumu tolere etmeyeceğini vurguladı. Çakar sözlerine şöyle devam etti: