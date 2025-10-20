Ahmet Çakar Galatasaray tehlikesini açıkladı
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'a Avrupa uyasısı geldi. Çakar Sarı Kırmızılı takımı bekleyen tehlikeyi de açıkladı.
Beyaz TV’nin sert üslubuyla tanınan spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray’ın Avrupa performansına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Çakar, Şampiyonlar Ligi’nde harcanan bütçeye karşılık çeyrek finalin hedef değil, zorunluluk olduğunu vurgularken, teknik direktör Okan Buruk’a da gönderme yaptı.
Çakar, Galatasaray’ın kadro kalitesini rakipleriyle kıyaslarken iddialı ifadeler kullandı. Fenerbahçe’nin 24 kişilik kadrosundan hiçbir oyuncunun Galatasaray’ın Avrupa maçlarında ilk 11’e giremeyeceğini savunan Ahmet Çakar, Beşiktaş’tan yalnızca Rafa Silva’yı istisna olarak gösterdi.
Fenerbahçe'de rezalet ve Beşiktaş'taki skandal: Galatasaray'a hayırlı olsun
Çakar, Orkun Kökçü gibi isimlerin Galatasaray’ın orta saha rotasyonunda yer bulamayacağını belirtti ve şunları söyledi:
Lemina, Sara, Torreira ve İlkay’ın olduğu bir ortamda Orkun kadroya bile giremez.
Fenerbahçe’den üç oyuncu çıkar ama kaleye bile gidemez.
"SÜPER LİG'DE FARK ATSAN BİLE"
Galatasaray’ın Süper Lig’deki namağlup liderliğine rağmen Avrupa’da başarısızlık yaşanması durumunda teknik direktör Okan Buruk’un ağır eleştirilerle karşılaşacağını söyleyen Çakar, camianın beklentilerine dikkat çekti.
İşte Çakar'ın açıklamaları:
Süper Lig’de fark atsan bile Şampiyonlar Ligi’nde başarısız olursan eleştiriler kaçınılmaz.
Galatasaray bu kadro ve bütçeyle çeyrek final oynamalı.
LIVERPOOL GALİBİYETİ UYARISI
Çakar, Galatasaray’ın Liverpool karşısında aldığı galibiyetin taraftarları rehavete sürüklememesi gerektiğini belirtti.
İki sezon önce Manchester United galibiyetine rağmen Kopenhag karşısında yaşanan puan kaybını hatırlatarak, istikrarsız Avrupa performansına dikkat çekti.
OKAN BURUK TEHLİKESİ
Son olarak Çakar, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi gruplarından çıkamaması durumunda Okan Buruk’un görevine son verileceğini söylemediğini ancak camianın bu durumu tolere etmeyeceğini vurguladı. Çakar sözlerine şöyle devam etti:
Okan Buruk sakın kendini rahatta görmesin.
Süper Lig'de namağlup lider bile gitsen eğer Şampiyonlar Ligi'nde başarısız olursan köküne kadar eleştiri alırsın.
Ben Galatasaray'ın lig bittiğinde ikinci kim olursa olsun o rakibine 10 puan ve üzeri fark atacağını düşünüyorum.
Bence Galatasaray bu harcanan paralarla Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final oynamalı.
Eğer Galatasaray gruplardan çıkamazsa Okan Buruk gider demiyorum ama çok eleştiri alır.
Galatasaray camiasının dinamikleri bazı şeyleri kaldırmaz.