Galatasaray'da İlkay Gündoğan depremi yaşanıyor!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesi öncesi önemli bir oyuncu kaybıyla sarsıldı. Takımın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, Bodo / Glimt karşılaşmasına saatler kala yapılan son taktik antrenmanda sakatlandı ve idmanı tamamlayamadı.

İLKAY GÜNDOĞAN SAKATLANDI

Gündoğan’ın yaşadığı sakatlık nedeniyle bu akşamki kritik karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.

Teknik direktör Okan Buruk’un, İlkay’ın yerine ilk 11’de Gabriel Sara’ya görev vermesi bekleniyor.

Galatasaray’ın Muhtemel 11’i:

Kaleci: Uğurcan Çakır

Savunma: Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs

Orta Saha: Lemina, Torreira, Gabriel Sara

Hücum: Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen

Bu gelişme, Galatasaray’ın oyun planında son dakika değişikliklerine yol açarken, taraftarlar İlkay’ın durumu hakkında resmi açıklamayı bekliyor.

MAÇ TRT 1'DEN ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Maç bu akşam saat 19.45’te RAMS Park’ta oynanacak ve TRT 1 ile Tabii platformlarından canlı yayınlanacak.

İŞTE PUAN DURUMU: