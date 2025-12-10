Galatasaray bir türlü yapamadı: Osimhen de çıldırdı

Galatasaray bir türlü yapamadı: Osimhen de çıldırdı
Yayınlanma:
Monaco - Galatasaray maçı üzerine konuşan Tarık Üstün, Victor Osimhen'in hareketlerine dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya konuk olan Galatasaray sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Falorin Balogun kaydetti.

Abdülkerim Durmaz Antalyaspor Galatasaray maçının sonucunu duyurduAbdülkerim Durmaz Antalyaspor Galatasaray maçının sonucunu duyurdu

“O DA ÇILDIRDI”

Karşılaşmayı TRT Spor’da değerlendiren Tarık Üstün, Osimhen’e değindi. Osimhen’in maç içerisindeki hareketlerine dikkat çeken Tarık Üstün, "Hücumda son pasları bir türlü yapamadılar. Osimhen, birkaç pozisyonu kendi başına yapmaya çalıştı, o da çıldırdı” dedi.

tarik-ustun-kimdir-aslen-nereli-kac-yasinda-hangi-takimlarda-forma-giydi.webp

“ORTA SAHADA YALNIZ KALDI”

Orta sahanın eksik kaldığını vurgulayan Tarık Üstün, "Birden fazla formu düşük oyuncu vardı. Torreira, orta sahada yalnız kaldı. O zaman da ofansif anlamda da İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara devreye girmeliydi. İlkay'ın maçın en net pozisyonunu atamaması büyük şanssızlık ya da becerisizlik” ifadelerini kullandı.

2024/11/07/hbgs.jpg

“SAKATLIKTAN TAM ANLAMIYLA DÖNEMEDİ”

İlkay Gündoğan’ın hazır olmadığını aktaran Tarık Üstün, "İlkay Gündoğan'ın sakatlıktan dönüşü tam sağlıklı olmadı. Arkasında Lemina olsaydı daha konforlu olacaktı. Sakatlıktan tam anlamıyla dönemedi” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
En güvenilir şaşırtmadı!
En güvenilir 10 otomobil arasında sadece bir Avrupa markası yer alıyor
Günde ne kadar su içmelisiniz? Doğru ölçünün çok pratik bir kuralı var
Ahmet Çakar'ın bahis hesapları ortaya çıktı: Milyonluk hesap hareketleri MASAK raporunda
Galatasaray'ın Monaco'ya karşı aldığı yenilginin sorumlusunu açıkladı
Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
Spor
Murat Ülker'den Fenerbahçe'ye müjde: Büyük jest yaptı
Murat Ülker'den Fenerbahçe'ye müjde: Büyük jest yaptı
Sinan Engin Icardi'nin gideceğini açıkladı: Çok sert konuştu
Sinan Engin Icardi'nin gideceğini açıkladı: Çok sert konuştu