Galatasaray bir türlü yapamadı: Osimhen de çıldırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Monaco’ya konuk olan Galatasaray sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 68. dakikada Falorin Balogun kaydetti.

“O DA ÇILDIRDI”

Karşılaşmayı TRT Spor’da değerlendiren Tarık Üstün, Osimhen’e değindi. Osimhen’in maç içerisindeki hareketlerine dikkat çeken Tarık Üstün, "Hücumda son pasları bir türlü yapamadılar. Osimhen, birkaç pozisyonu kendi başına yapmaya çalıştı, o da çıldırdı” dedi.

“ORTA SAHADA YALNIZ KALDI”

Orta sahanın eksik kaldığını vurgulayan Tarık Üstün, "Birden fazla formu düşük oyuncu vardı. Torreira, orta sahada yalnız kaldı. O zaman da ofansif anlamda da İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara devreye girmeliydi. İlkay'ın maçın en net pozisyonunu atamaması büyük şanssızlık ya da becerisizlik” ifadelerini kullandı.

“SAKATLIKTAN TAM ANLAMIYLA DÖNEMEDİ”

İlkay Gündoğan’ın hazır olmadığını aktaran Tarık Üstün, "İlkay Gündoğan'ın sakatlıktan dönüşü tam sağlıklı olmadı. Arkasında Lemina olsaydı daha konforlu olacaktı. Sakatlıktan tam anlamıyla dönemedi” sözlerini sarf etti.