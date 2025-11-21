Galatasaray açıkladı: 4 futbolcunun son durumu belli oldu

Galatasaray, Victor Osimhen, Yunus Akgün, Berkan Kutlu ve Kaan Ayhan'ın sağlık raporlarını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun son durumunu açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre; Adduktör kas grubunda 2. derece straini olan Kaan Ayhan ve alt adalesinde grade 2 straini bulunan Berkan Kutlu günü tedavi ile geçirdi.

Yunus Akgün salon ve sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Galatasaray'ın diğer açıklaması şöyle:

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de RAMS Park’ta Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

