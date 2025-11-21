Galatasaray açıkladı: 4 futbolcunun son durumu belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüp, Victor Osimhen, Kaan Ayhan, Yunus Akgün ve Berkan Kutlu'nun son durumunu açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamaya göre; Adduktör kas grubunda 2. derece straini olan Kaan Ayhan ve alt adalesinde grade 2 straini bulunan Berkan Kutlu günü tedavi ile geçirdi.

Yunus Akgün salon ve sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Victor Osimhen tedavisinin ardından salonda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Galatasaray'ın diğer açıklaması şöyle: