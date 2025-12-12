Galatasaray 9 farkla galip geldi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında Galatasaray MCT Technic, sahasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 98-89 yendi.
Sarı-kırmızılı takım, sezondaki 7. galibiyetini elde ederken Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 7. kez mağlup oldu.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Alper Altuğ Köselerli, Özge Şentürk Bayraktar
Galatasaray MCT Technic: Robinson 15, Can Korkmaz 6, Omoruyi, Palmer 29, White 14, McCollum 19, Zekeriya Yiğit Tekin, Meeks 2, Rıdvan Öncel, Buğrahan Tuncer 5, Gillespie 2, Muhsin Yaşar 6
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Emre Tanışan 4, Smith 11, Bleijennergh 10, Badzim 2, Mahir Ağva 17, Griffin, Ömer Can İlyasoğlu 17, Miles 13, Omic 6, Hawkins 9
1. Periyot: 25-22
Devre: 50-47
3. Periyot: 70-70